Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Il campo largo supera il centrodestra, cala la maggioranza di Giorgia Meloni
L’ultima Supermedia politica fotografa un momento complicato per il centrodestra guidato da Giorgia Meloni. La coalizione di governo scende infatti al 43,9%, facendo registrare il dato più basso dall’insediamento dell’esecutivo.
A pesare è soprattutto il calo generalizzato dei partiti della maggioranza. Fratelli d’Italia resta il primo partito italiano con il 27,8%, ma perde lo 0,4%. Flessione più contenuta invece per Forza Italia, che si attesta all’8,2% con un calo dello 0,1%.
Il dato più negativo riguarda però Lega, che crolla al 6,6%, perdendo lo 0,7%. È proprio il partito guidato da Matteo Salvini a rappresentare il principale elemento di debolezza della coalizione, trascinando verso il basso l’intero schieramento.
Cresce il campo largo: bene Pd, M5S e Avs
Sul fronte opposto continua invece la crescita del cosiddetto campo largo. L’area progressista raggiunge il 45,8%, superando il centrodestra e consolidando il vantaggio nei sondaggi. Il Partito Democratico sale al 22,3%, con una lieve crescita dello 0,1%. In aumento anche il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,4% arrivando al 13,2%.
Continua il buon momento anche di Alleanza Verdi e Sinistra, che raggiunge il 6,5% con un incremento dello 0,3%. Il partito si trova ora praticamente appaiato alla Lega, distante appena uno 0,1%.
Tra le forze centriste resta stabile Azione al 3%, mentre cresce leggermente Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci, che sale al 3,6%. In calo invece Italia Viva, che scende al 2,4%, e +Europa, fermo all’1,4%.
Le possibili strategie del governo in vista delle elezioni
La nuova configurazione delle coalizioni mostra dunque un sorpasso netto del campo largo, composto da Pd, M5S, Avs, Italia Viva e +Europa, che arriva al 45,8%, crescendo di mezzo punto percentuale.
Il centrodestra, invece, arretra di un punto fermandosi al 43,9%. Un dato che potrebbe spingere il governo Meloni a riflettere sulle future strategie politiche in vista delle prossime elezioni politiche.
Tra le ipotesi che circolano c’è anche un possibile rafforzamento dell’asse con Roberto Vannacci e la sua area politica, nel tentativo di recuperare parte dei consensi persi negli ultimi mesi. Una scelta che però rischierebbe di creare tensioni interne alla coalizione.
Da una parte infatti Forza Italia rappresenta l’anima più moderata del centrodestra e in più occasioni ha espresso posizioni critiche verso Vannacci. Dall’altra anche la Lega potrebbe guardare con fastidio a un’eventuale nuova alleanza, dopo la separazione politica con l’ex generale.