Whatsapp, per contrastare il fastidioso fenomeno dello spam e delle chiamate dei call center, ha riportato all’attenzione dei propri utenti una funzione utile che consente di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti. “Queste chiamate non faranno squillare il telefono ma saranno visibili nell’elenco delle chiamate nel caso fosse qualcuno di importante”, ha spiegato la piattaforma tramite un post ufficiale.

Come attivare la funzione

Per attivare questa funzione, quindi silenziando le chiamate da sconosciuti, esiste un’apposita voce che si può trovare seguendo il percorso Impostazioni, poi Privacy e Chiamate che contiene la funzione per attivarle o disattivarle a seconda delle preferenze personali. WhatsApp ricorda inoltre che esiste la sezione Controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle Impostazioni e Privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull’app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l’ultimo accesso online. “Aiuta a scegliere il livello di protezione giusto per te, in un unico posto”, ha sottolineato la società.