Un cane razza Akita di 11 anni è stato ritrovato solo e abbandonato, senza acqua né cibo, in condizioni igienico sanitarie disastrose. L’animale è stato soccorso dalle guardie zoofile dell’Oipa, intervenute assieme alla polizia locale in un’abitazione dell’hinterland a ovest di Milano. Il proprietario del cane si è reso irreperibile ed è stato denunciato per maltrattamento di animali, come si legge sul Corriere della Sera.

L’esemplare Akita era denutrito, disidratato e con evidenti tracce di dermatite, al punto che aveva intere parti del corpo prive di pelo. “Quando siamo entrati in casa, l’abbiamo trovato lì da solo, tra escrementi, vestiti sporchi e un odore terribile”, ha spiegato Fabio D’Aquila, Coordinatore Provinciale Nucleo Guardie Eco-Zoofile Milano. “Nonostante questo, ci ha accolto scodinzolando, e ancora una volta ci siamo resi conto che alcuni animali possono contare solo sulle segnalazioni e i nostri interventi per tornare a vivere una vita dignitosa”.