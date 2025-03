Era il marzo del 2023 quando un setter inglese che era uscito dal giardino della propria casa azzannò un uomo di 33 anni di origini indiane a Otranto, in Puglia. A causa di quel morso il malcapitato aveva dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso, con una prognosi di una decina di giorni. La vicenda ha avuto anche un risvolto giudiziario.

La denuncia

Come si legge sul Quotidiano di Puglia, dopo essere stato refertato, l’uomo ha deciso di sporgere denuncia contro la proprietaria del cane, una donna di 37 anni originaria della Lombardia e residente nella Città dei Martiri. La 37enne è stata citata a processo e le viene contestato il reato di lesioni personali colpose, per avere omesso di adottare le cautele finalizzate a impedire che il proprio cane uscisse dal giardino privato. La donna dovrà presentarsi davanti al giudice il prossimo aprile per fornire la sua versione dei fatti.