Lasciare il cane sotto al sole chiuso dentro alla macchina a fronte delle temperature estive bollenti è un gesto che può mettere a repentaglio la vita dell’animale. Per questo, la padrona di un pastore tedesco è stata denunciata per maltrattamento di animali dopo aver lasciato il cane chiuso all’interno di una gabbia metallica nell’abitacolo della sua automobile, parcheggiata sotto il sole. L’episodio è avvenuto lo scorso 26 giugno a Treviglio, in provincia di Bergamo.

Ad accorgersi della situazione sono stati alcuni passanti che, preoccupati per le condizioni dell’animale, hanno chiamato i carabinieri: i militari sono subito giunti sul posto, verificando che il cane si trovava effettivamente in stato di sofferenza respiratoria, a causa delle alte temperature raggiunte all’interno del veicolo. Per la padrona è scattata la denuncia.