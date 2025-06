L’hanno trovata priva di sensi accanto al suo padrone. Sia la cagnetta di pochi mesi che l’uomo erano in overdose da droga. La storia arriva dalla contea di Columbus, nella Carolina del Nord, come racconta il sito La Zampa. Fortunatamente entrambi sono stati salvati grazie a un farmaco, usato di solito per contrastare gli effetti degli oppioidi. Se un tempo si utilizzava solo sugli umani, ormai viene somministrato anche per salvare gli animali domestici che assumono involontariamente droga disponibile nelle case in cui sono ospitati.

“Di solito, quando entriamo in una casa, i cani abbaiano o vengono a salutarci”, ha spiegato un portavoce dello sceriffo della contea. “In questo caso, c’era solo silenzio. E un cucciolo immobile sul pavimento”. I soccorritori hanno trattato sia l’uomo che il cane con una dose del farmaco spruzzato per via nasale. Il padrone dell’animale è stato trasportato in ospedale, mentre la cucciola, dai soccorritori soprannominata Girlie, si è ripresa già dopo la prima somministrazione.