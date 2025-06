Era legato a un palo e intorno a lui c’erano siringhe e droga. Queste le condizioni in cui è stato trovato un cane abbandonato in un parco di Ferrara. A salvarlo è stata la polizia locale, in seguito a una denuncia che segnalava la presenza dell’animale da solo.

Nelle immediate vicinanze del cane sono stati rinvenuti anche oggetti personali del presunto proprietario del cane, come un tappetino da palestra, un sacco a pelo e una tenda da campeggio. Ma a non passare inosservate agli agenti sono state le dosi di droga, principalmente cannabis, come emerso dalle prime analisi. Sul posto è intervenuto il canile comunale per il recupero dell’animale e la nettezza urbana per eliminare i materiali.