Lo hanno legato a un palo e abbandonato nei pressi del parco di Mirabilandia, nel Ravennate. Ad accorgersi del cane è stata una guardia giurata, che ha segnalato la presenza dell’animale, esposto al sole e privo di acqua e cibo da almeno due ore. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ufficio Ambiente e Benessere degli Animali, insieme a una volontario dell’associazione Amici degli Animali. Il cane è stato recuperato e trasportato in un canile. Ma non finisce qui perché poche ore dopo c’è stato un altro intervento della polizia locale poco lontano, a Casalborsetti. Tre cuccioli di gatto sono stati abbandonati per strada, probabilmente lanciati da un veicolo, data la presenza di un trasportino capovolto. Ora sono ospitati in una struttura dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), in attesa di essere adottati.