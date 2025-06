Ha aperto la porta di casa per fare uscire i suoi due cani come ogni mattina, ma lo scorso venerdì qualcosa è andato storto. Appostati fuori dall’abitazione della proprietaria in località Magliano, nel Fanese, c’era un gruppo di lupi, che ha portato via uno dei due animali. Una giornata che Caterina non dimenticherà mai, come ha spiegato a Il Resto del Carlino.

Il racconto della proprietaria dei cani attaccati dal lupi

“Appena li ho fatti uscire, ho sentito Raffo (il cane ucciso dai lupi, ndr) guaire. Mi sono affacciata e ho visto due lupi nel mio giardino: uno teneva Bella sotto controllo per distrarla, l’altro aveva Raffo in bocca. Si sono mossi in coppia, con una strategia precisa. Sono corsa fuori, ho urlato, uno dei due lupi mi ha fissata, poi si sono dileguati nel bosco con il mio cucciolo”.

Il marito della donna ha provato a inseguirli con un bastone ed è anche tornato nei boschi più volte durante la mattinata, ma non ha ritrovato il loro cane. Caterina non demonizza gli animali, ma chiede che la loro presenza sia gestita. “Probabilmente hanno dei cuccioli da nutrire e quindi vanno a caccia anche vicino alle case. Ma ora sono diventati troppo spavaldi. Si muovono in due, anche di giorno, e si avvicinano sempre di più”.