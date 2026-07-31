Lo hanno trovato chiuso dentro a un sacco, infilato in un trolley abbandonato. Dentro c’era un cane morto, con il muso rotto. A fare l’amara scoperta dei passanti nella zona della Cava del Brecciaro a San Felice Circeo, in provincia di Latina, forse attratti dalle tracce di sangue e dal forte odore di putrefazione. Sul posto è arrivata la Polizia Locale che ha affidato il corpo dell’animale all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli accertamenti necroscopici. Sembra che il cane avesse anche il microchip, quindi gli agenti sarebbero riusciti a risalire ai proprietari.

L’associazione LNDC Animal Protection ha comunica di aver sporto denuncia in relazione all’episodio. “Ci troviamo di fronte a una vicenda che lascia sgomenti — dichiara Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection —. Al di là delle cause del decesso, che dovranno essere chiarite dagli accertamenti dell’Istituto Zooprofilattico, è inaccettabile che il corpo di un animale venga chiuso in un sacco, nascosto dentro una valigia e abbandonato come fosse un rifiuto. Un gesto che dimostra un totale disprezzo per la vita e per la dignità di un essere vivente”.