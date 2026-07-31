Stava assistendo al concerto dei The Kolors lo scorso mercoledì sera, 29 luglio, in piazza del Luogo Pio, a Livorno. A un certo punto le si sono rotte le acque a pochi metri dal palco. Efficientissima la reazione del frontman del gruppo, Shash, che accorgendosi della situazione della donna, 39 anni, ha fermato tutto per farla soccorrerla. Portata d’urgenza in ospedale, la fan ha partorito poche ore dopo.

A raccontare il tutto è lo stesso Stash (padre di due figlie), via social: “A Livorno ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico -ha scritto il cantante – che c’era una donna incinta che non si sentiva bene. Ho chiesto subito l’intervento della croce rossa lì presente (che ovviamente ringrazio!), dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza. Niente, mi è appena arrivata una notizia incredibile: la ragazza, una volta arrivata in ospedale, HA PARTORITO! Sono troppo felice, auguriii”.