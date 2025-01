Li hanno trovati avvolti da una coperta, con accanto del cibo e un po’ di acqua. Per due cani l’ondata di freddo eccezionale che nei giorni scorsi ha colpito Decatur, nell’Illinois, è stata fatale. Non sono sopravvissuti alle condizioni climatiche estreme che attanagliano in inverno il Midwest. Qualcuno li ha abbandonati in un capanno, pensando erroneamente che forse sarebbero stati in grado di sopravvivere. Ma così non è stato. Basti pensare che una donna in Ohio è morta di ipotermia dopo aver portato fuori il suo cane, mentre era in corso una tempesta di neve.

“C’erano cibo e acqua in una ciotola e immagino che nel lasso di tempo in cui si sono verificate le morti, i cani siano probabilmente morti congelati”, ha detto il sergente Joseph Sawyer del dipartimento di polizia di Decatur. Nello stato dell’Illinois, la crudeltà aggravata verso gli animali è un crimine. Una prima condanna può portare alla reclusione da uno a tre anni, mentre le condanne successive sono punibili con due o cinque anni di reclusione. “Questi casi vengono immediatamente assegnati ai detective che li seguiranno e indagheranno”, ha detto Sawyer.