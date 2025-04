Come ovvio, nel palazzaccio della politica si parla soltanto di una cosa: dazi. “L’introduzione da parte degli USA di dazi verso l’Unione Europea è una misura che considero sbagliata” è la diplomatica prima risposta della premier Giorgia Meloni. “Occorre evitare una guerra commerciale” aggiunge il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Dall’altra parte della barricata, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tuona: “Meloni è arrivata impreparata sulla catastrofe”. Sulla stessa linea, la segretaria dem Elly Schlein: “È incredibile come il governo sia rimasto fermo, senza fare niente, si sapeva da mesi che questo giorno sarebbe arrivato. Ma Giorgia Meloni ha usato il condizionale fino a ieri per non urtare l’amico Donald e fa arrivare l’Italia impreparata a questo disastro”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“L’introduzione da parte degli USA di dazi verso l’Unione Europea è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti. Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti”. (Giorgia Meloni)

“Occorre evitare una guerra commerciale fatta di dazi Usa che danneggerebbe i cittadini statunitensi ed europei. Siamo già al lavoro con la Ue e i partner europei per una prima valutazione e una risposta comune: domani a Bruxelles vedrò il commissario Sefcovic . È necessaria una risposta basata su un approccio pragmatico”. (Antonio Tajani)

“Meloni è arrivata impreparata sulla catastrofe dei dazi che si abbatterà sulla nostra economia come uno tsunami”. (Giuseppe Conte)

“È incredibile come il governo sia rimasto fermo, senza fare niente, si sapeva da mesi che questo giorno sarebbe arrivato. Ma Giorgia Meloni ha usato il condizionale fino a ieri per non urtare l’amico Donald e fa arrivare l’Italia impreparata a questo disastro”. (Elly Schlein)

“È questa la destra a cui si ispira il governo italiano? Trump non vuole solo colpire economicamente l’Europa, vuole distruggerla politicamente”. (Angelo Bonelli)

“I dazi americani? Sicuramente non sono una cosa positiva, non bisogna andare verso una guerra commerciale ma cercare una interlocuzione”. (Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia)

“I dazi posti da Trump contro l’Europa sono una iattura per l’Italia, per l’Europa e non solo”. (Laura Boldrini, Partito Democratico)

“Trump sta facendo saltare il commercio internazionale”. (Carlo Calenda)

“Trump ha dichiarato guerra. È una guerra commerciale, non militare. Ma è una guerra contro tutti. E soprattutto contro l’Europa”. (Matteo Renzi)

“Non sarebbe male che tutti quei politici che hanno esultato per la vittoria di Trump oggi dicessero alle imprese venete una parola semplice e chiara: scusate”. (Andrea Martella, Partito Democratico)