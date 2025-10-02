Caos al casello di Roma Nord, dove gli agenti della polizia stradale hanno notato un veicolo, senza alcun conducente, che stava attraversando il piazzale della barriere del pedaggio. L’auto proveniva da uno degli stalli di pedaggio distante circa 300 metri e a bordo c’era una donna anziana che ha attirato l’attenzione degli agenti urlando terrorizzata. La donna, infatti, era seduta sul lato passeggero anteriore e cercava di scendere dal veicolo in corsa, mentre il traffico in quel momento era piuttosto intenso. Un gruppo di agenti ha bloccato i veicoli che uscivano dai caselli autostradali, mentre un altro si è diretto verso l’auto, che progressivamente stava aumentando la sua velocità.

L’intervento della polizia stradale

Uno degli agenti si è precipitato verso la donna, che stava tentando di uscire dal veicolo in corsa. Il poliziotto l’ha poi afferrata, mentre il corpo di lei era in parte già fuori dall’auto. Altri agenti sono riusciti a far rallentare il veicolo, mentre un poliziotto è salito a bordo per arrestare la marcia. Una volta bloccato il veicolo, la donna è stata tranquillizzata e medicata per alcune piccole escoriazioni.

A quel punto, dal casello è spuntato un uomo anziano in stato di agitazione, che ha poi riferito agli agenti di essere l’autista dell’autovettura e il marito della donna. Ha detto loro di essere sceso dal mezzo per pagare il pedaggio autostradale, senza però togliere il cambio automatico. Passata la paura, i passeggeri dell’auto hanno ripreso il loro viaggio non prima di aver ringraziato tutti i poliziotti. Questo incidente, grazie all’intervento degli agenti, non ha riportato conseguenze ben più gravi.