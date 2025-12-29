Capodanno 2026, nel mercato nero dei botti di fine anno arriva la “bomba Gaza”
Come accade ad Capodanno, il mercato nero dei fuochi pirotecnici illegali ha la sua “bomba”, quest’anno dedicata a Gaza.
In questo Capodanno 2026 ci sarà quindi la “Bomba Gaza”, chiaro diferimento al conflitto in Medio Oriente e alla sua potenza distruttiva. Il nuovo botto illegale, rilevano i Carabinieri, non è altro che la riproposizione dei consueti ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l’attualità del momento. Quest’anno però, la sua potenza sembra essere molta, avvertono sempre i militari.
La “bomba Maradona”
Il più noto fuoco d’artificio illegale del passato è stato senza ombra di dubbio la famosa “bomba di Maradona” venduta a Napoli a partire dagli anni Ottanta. I diversi ordigni (perché di questo si tratta) di Capodanno hanno poi avuto dei nomi legati a eventi internazionali o sportivi. Tra questi, i più noti sono la “bomba Bin Laden”, la “bomba Covid” e la recente “bomba Sinner” dedicata al tennista altoatesino.