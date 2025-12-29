Come accade ad Capodanno, il mercato nero dei fuochi pirotecnici illegali ha la sua “bomba”, quest’anno dedicata a Gaza.

In questo Capodanno 2026 ci sarà quindi la “Bomba Gaza”, chiaro diferimento al conflitto in Medio Oriente e alla sua potenza distruttiva. Il nuovo botto illegale, rilevano i Carabinieri, non è altro che la riproposizione dei consueti ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l’attualità del momento. Quest’anno però, la sua potenza sembra essere molta, avvertono sempre i militari.

La “bomba Maradona”

Il più noto fuoco d’artificio illegale del passato è stato senza ombra di dubbio la famosa “bomba di Maradona” venduta a Napoli a partire dagli anni Ottanta. I diversi ordigni (perché di questo si tratta) di Capodanno hanno poi avuto dei nomi legati a eventi internazionali o sportivi. Tra questi, i più noti sono la “bomba Bin Laden”, la “bomba Covid” e la recente “bomba Sinner” dedicata al tennista altoatesino.