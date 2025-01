Capodanno beffa a Birmingham in Inghilterra. Migliaia di persone festanti si sono riunite nel centro di Birmingham attirati dalla dello “spettacolo pirotecnico” che non c’era.

La polizia ha dovuto comunicare alla gente che non ci sarebbe stato alcuno spettacolo pirotecnico, dopo che un inganno sui social media ha portato migliaia di persone a radunarsi

Migliaia di persone sono rimaste deluse dopo essersi recate a uno spettacolo pirotecnico nel centro città e aver scoperto di essere state attirate da una truffa sui social media, riferisce DiTim Hanlon sul Mirror.

I festaioli si sono diretti a Centenary Square a Birmingham in attesa dei fuochi d’artificio ufficiali che si vociferava si sarebbero verificati sui social media. Ma gli ufficiali della polizia delle West Midlands che pattugliavano la piazza hanno dovuto dire a coloro che si dirigevano lì che l’evento non si sarebbe verificato.

La beffa di Capodanno della intelligenza artificiale

I post sui social media e sull’intelligenza artificiale davano l’impressione che si stesse svolgendo uno spettacolare spettacolo di fuochi d’artificio, aggiunge DiTim Hanlon , ma si trattava di informazioni false e fake news.

Quando l’orologio ha scoccato la mezzanotte, decine di persone hanno applaudito e una persona ha sparato un fuoco d’artificio tra la folla mentre un’altra aveva una piccola scatola, ma non è stato organizzato alcuno spettacolo pirotecnico. Birmingham non organizza uno spettacolo pirotecnico ufficiale da un decennio.

La polizia ha dichiarato in una dichiarazione online: “Siamo a conoscenza delle speculazioni su uno spettacolo di fuochi d’artificio di Capodanno che si terrà stasera a Centenary Square a Birmingham, ma possiamo confermare che non è così. Non vogliamo che le persone che si recheranno inutilmente nel centro della città stasera rimangano deluse dopo aver scoperto che l’evento non avrà luogo.

“Migliaia di festaioli arriveranno a Birmingham per godersi i festeggiamenti nei bar e nei locali della città ed è per questo che saremo molto visibili in città per garantire che i festeggiamenti si svolgano senza intoppi”.

Non credete ai social

Il sovrintendente di Birmingham Emlyn Richards ha detto: “Ci sono voci online che uno spettacolo di fuochi d’artificio avrà luogo a Centenary Square, ma quest’anno non è previsto alcun evento. Non vogliamo che le persone che viaggiano in città rimangano deluse quando arrivano e scoprono che è così.

“Ci saranno migliaia di persone che si recheranno in città per divertirsi nei locali in tutta la città. Stasera saremo visibili per le strade per garantire che tutto fili liscio e che le persone trascorrano una serata meravigliosa”.

Altrove, gli spettacoli pirotecnici in tutto il paese hanno dovuto essere annullati a causa del maltempo . I festeggiamenti di Hogmanay a Edimburgo, comprese le feste di strada e i fuochi d’artificio, sono stati annullati per motivi di sicurezza. Gli spettacoli pirotecnici a Blackpool, Newcastle, Ripon nel North Yorkshire e nell’Isola di Wight sono stati cancellati, ma l’evento pirotecnico di Capodanno a Londra si è svolto come previsto.