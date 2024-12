A poche ore da Capodanno in molti si interrogano sul come comportarsi con l’alcol e con la guida. Questa festa, dopo un Natale in famiglia, si sa, è dedicata ai brindisi con gli amici e il rischio di alzare un po’ il gomito è reale. Ma come comportarsi dopo l’approvazione del nuovo codice della strada che ha inasprito, e di molto, le sanzioni per chi, in caso del famigerato palloncino, viene trovato alla guida con un tasso alcolico sopra lo 0,5?

Salvini, che ha voluto fortemente le nuove norme ha rassicurato dicendo che si possono bere tranquillamente due bicchieri di vino come prima ed ha bollato come fake news l’allarmismo diffuso. Sarà però meglio tenersi sobri e brindare con l’acqua? In molti infatti, magari pur condividendo la norma, non si fidano e stanno seriamente pensando o di brindare senza alcol o di restare a casa anche in previsione dei controlli che sicuramente, la notte di fine anno, verranno inaspriti. Come comportarsi, dunque, e cosa fare? Un consiglio: se vi trovate a casa di persone che hanno un divano letto, fate gli sfacciati e chiedete di restare a dormire da loro. Sempre meglio che restare a casa oppure tirare fuori una vecchia bottiglia di champagne analcolico.