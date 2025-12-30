A Filetto, in provincia di Chieti, nella tarda serata del 29 dicembre il proprietario di una casa di campagna è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso da un carabiniere, intervenuto per sventare un tentativo di furto.

Il colpo accidentale

Dopo una chiamata arrivata al 112, i militari sono intervenuti nell’abitazione, isolata e fuori dal centro abitato. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il proprietario di casa si trovava a bordo della sua auto quando a uno dei carabinieri è partito il colpo accidentale che avrebbe oltrepassato le lamiere ferendolo a una gamba.

Il proprietario di casa, che non risulta essere in pericolo di vita, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Chieti. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Chieti, che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. Nelle prossime ore, invece, il carabiniere che ha sparato sarà sentito dal magistrato. Le indagini sono coordinate dalla Procura locale.