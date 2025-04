Un caso esemplare di carità cristiana: un uomo, che da innocente ha passato 36 anni in carcere per l’omicidio della moglie, ha perdonato il vero assassino che ha confessato.

Una vicenda che fa riflettere e anche getta una luce inquietante sul sistema giudiziario americano quella di Leo Schofield, come la ricostruisce Remy Tumin sul New York Times.

Schofield, ricorda Tumin,si è sempre dichiarato innocente per l’omicidio della moglie, avvenuto nel 1987.

Tuttavia, prosegue il racconto di Tumin, anche mentre stava scontando l’ennesimo ergastolo per l’omicidio della moglie, Leo Schofield si è impegnato a perdonare l’uomo che ha confessato il crimine.

Si è rivolto alla sua fede. Ha fatto da mentore ai detenuti più giovani. È diventato una persona importante per gli altri detenuti.

Ma è stato solo di recente – quasi un anno dopo la sua libertà vigilata, dopo decenni in cui si era dichiarato innocente – che Schofield ha potuto provare un “senso di pienezza”, dopo aver parlato al telefono con Jeremy Scott, reo confesso, per la prima volta.

“Il perdono non riguarda la persona che ci ha fatto del male”, ha detto Schofield in una recente intervista. “Riguarda noi che siamo feriti e che veniamo liberati dalle conseguenze di ciò”.

“Io e Jeremy abbiamo avuto la possibilità di chiudere un capitolo”, ha aggiunto.

Al caso di Leo Schofield è dedicato un podcast, “Bone Valley”, avviato nel 2023 per raccontare gli sforzi di Schofield per dimostrare la sua innocenza, mentre i produttori del podcast descrivevano un caso costellato di errori.

Un sistema giudiziario falloso

Scott parla anche un altro omicidio che afferma di aver commesso, ma per il quale non è mai stato incriminato.

Se Scott non avesse confessato, ha detto Schofield, “sarei ancora a languire in prigione. Fare quello che ha fatto Jeremy è monumentale. Mi Ci è voluto molto coraggio. Ci è voluta molta integrità personale”.

Schofield ha scontato 36 anni nel sistema carcerario della Florida prima di essere rilasciato sulla parola il 30 aprile 2023, ben otto anni dopo che Scott aveva confessato per la prima volta il crimine che ha messo in prigione Schofield, rivela Tumin.

Il 27 febbraio 1987, il corpo di Michelle Schofield fu trovato con 26 ferite da arma da taglio in un canale di drenaggio a Lakeland, in Florida. Aveva 18 anni. Schofield, suo marito da sei mesi, fu accusato del suo omicidio poco dopo. Ma non ci furono mai prove concrete che lo collegassero al crimine, nemmeno le impronte digitali trovate nell’auto di Michelle Schofield.

Nel 2004, le autorità dichiararono che le impronte appartenevano a Scott, che stava già scontando l’ergastolo per aver rapinato un uomo e averlo picchiato a morte.

Scott confessò l’omicidio di Michelle Schofield diverse volte, tra cui interviste dettagliate con Gilbert King, autore vincitore del Premio Pulitzer e creatore di “Bone Valley”.

Una occasione di carità in una telefonata

Non era insolito che Scott chiamasse King dal carcere. Ma King non si aspettava che Scott lo chiamasse un giorno di febbraio, mentre era in visita a Schofield a casa sua vicino a Tampa, dove Schofield era in convalescenza da un incidente motociclistico quasi mortale.

King chiese a Scott e al Schofield se volessero parlare. Entrambi acconsentirono. Era la prima volta che i due uomini si parlavano.

In quella telefonata, Schofield “cerco di aiutare e di confortare l’uomo che ha effettivamente ucciso sua moglie ed è la ragione per cui ha trascorso 36 anni in prigione”, ha ricordato King. “È una cosa che non capirò mai”.

A Schofield è stata negata la libertà condizionata quattro volte, anche dopo che Scott aveva confessato l’omicidio. Ora era al telefono con il signor Scott, offrendogli incoraggiamento come aveva fatto come mentore per i detenuti più giovani quando era ancora in carcere, e come continua a fare durante le visite ancora oggi.

“Bisogna attraversare momenti davvero bui per arrivare a quel punto del perdono“, ha detto King. “Bisogna fare cose che non possiamo nemmeno immaginare, e lui chiaramente ci era passato”. Ma arrivare a quel punto è stato tutt’altro che facile. Solo due anni prima, ha detto Schofield, non sarebbe stato in grado di parlare a Scott allo stesso modo. Ma man mano che praticare il perdono diventava più concreto per lui, Schofield ha anche imparato di più sulla storia di Scott da King.

“Ho sviluppato un certo rispetto e una certa affinità per quell’uomo”, ha detto. “Volevo dirgli che lo perdono sinceramente e, cosa più importante, volevo che sapesse che ci sono persone che tengono a lui e vogliono vederlo comportarsi bene. Perché non uscirà mai”.

“A volte mi sento quasi in colpa” a perdonare Scott, ha detto. “Ma si tratta di me, non di Jeremy. È molto liberatorio per lo spirito. Non voglio vivere con un mucchio di rabbia. Ne ho avuto abbastanza in prigione”.

Dopo essere stato rilasciato l’anno scorso, Schofield trascorse la prima notte in una casa di accoglienza, su una sedia a sdraio sotto le stelle con la sua seconda moglie, Crissie Schofield, un’assistente sociale che aveva conosciuto in carcere. Ma non aveva più la routine del carcere e perdeva la cognizione del tempo perché la sua consueta misurazione del tempo – le guardie carcerarie che contavano i detenuti più volte al giorno – non faceva più parte della sua routine.

Schofield si è laureato in teologia mentre era in carcere e è diventato pastore senior nella comunità cristiana messianica dell’Hardee Correctional Institution di Bowling Green, in Florida, dove prestò servizio per la maggior parte del tempo, stringendo stretti legami con detenuti e agenti penitenziari. Gli mancano ancora i suoi ex fedeli e la struttura della vita in carcere.