Dal 3 settembre 2026 il Brasile potrebbe perdere l’autorizzazione a esportare nell’Unione Europea diverse categorie di prodotti di origine animale. La decisione, già approvata dagli Stati membri e formalizzata dalla Commissione Europea, riguarda bovini, pollame, uova, miele, prodotti dell’acquacoltura e altri alimenti del settore zootecnico.

Bruxelles ha però lasciato aperta una possibilità: il governo brasiliano potrà evitare le restrizioni fornendo entro la scadenza le garanzie richieste in materia di allevamento, utilizzo degli antibiotici e tracciabilità della filiera produttiva.

Perché Bruxelles chiede maggiori garanzie

Alla base della decisione europea non ci sono soltanto i possibili residui di antibiotici presenti nella carne. L’Unione Europea pretende infatti che ogni animale destinato al mercato comunitario sia accompagnato da documentazione completa e verificabile che ne ricostruisca l’intero percorso produttivo.

Secondo Bruxelles, i soli controlli di laboratorio non sono sufficienti a garantire il rispetto delle norme comunitarie. Per questo vengono richiesti registri veterinari, certificazioni e sistemi di tracciabilità che dimostrino il corretto utilizzo degli antimicrobici lungo tutta la filiera.

La questione è strettamente collegata anche alla lotta contro l’antibiotico-resistenza, considerata una delle principali minacce sanitarie globali. L’impiego eccessivo di antibiotici negli allevamenti può infatti favorire la diffusione di batteri resistenti ai farmaci.

Il modello europeo e il precedente degli Stati Uniti

L’approccio adottato dall’UE non è una novità. Un esempio arriva dagli Stati Uniti, dove gli allevatori che vogliono esportare carne verso il mercato europeo devono aderire a specifici programmi di certificazione che garantiscono il rispetto delle regole comunitarie.

Il principio è semplice: non conta soltanto la conformità del prodotto finale, ma anche la possibilità di dimostrare come è stato ottenuto. Ogni fase, dall’allevamento alla macellazione, deve essere documentata e verificabile.

Quali effetti potrebbe avere sul mercato italiano

Per i consumatori italiani non sono previsti cambiamenti immediati sugli scaffali dei supermercati. La carne brasiliana, infatti, è poco presente nelle macellerie tradizionali, mentre trova maggiore impiego nell’industria alimentare.

Parte delle importazioni viene utilizzata nella produzione di piatti pronti, preparazioni a base di carne, paste ripiene e forniture per la ristorazione collettiva. Anche il settore della bresaola utilizza da tempo alcuni tagli bovini provenienti dal Sud America, compreso il Brasile.

Se le limitazioni dovessero entrare in vigore, alcune aziende potrebbero essere costrette a cercare fornitori alternativi. Tuttavia, l’impatto complessivo sul mercato italiano dovrebbe restare contenuto, considerando che la quota di carne bovina brasiliana rappresenta soltanto una piccola parte dei consumi nazionali. La vicenda conferma comunque quanto tracciabilità e trasparenza siano diventate elementi centrali nelle politiche alimentari europee.