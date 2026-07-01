Una tragedia ha sconvolto il territorio reatino nelle acque del fiume Velino, dove un ragazzo di 15 anni, Francesco D’Angeli, ha perso la vita dopo un tuffo. L’adolescente non è più riemerso ed è stato trascinato dalla corrente, fino a rimanere incastrato nei resti di un vecchio ponte. Inutili i soccorsi giunti rapidamente sul posto.

Il tuffo e la corrente fatale

Secondo le prime testimonianze, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane si sarebbe tuffato nel fiume in un tratto non lontano dall’area retrostante il centro commerciale “La Fornace”. Subito dopo l’ingresso in acqua, il ragazzo non sarebbe più riemerso, venendo trascinato dalla forte corrente fino al Ponte Romano.

La forza del fiume e le condizioni dell’acqua, particolarmente fredde, potrebbero aver compromesso la capacità di nuotare o causato un malore improvviso. La dinamica esatta è ora oggetto di indagine da parte della Polizia e della magistratura.

I soccorsi e il recupero del corpo

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti la squadra volante della questura di Rieti, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con mezzi nautici. Le operazioni di ricerca sono proseguite per ore, con l’impiego anche di un elicottero e di unità specializzate.

Il corpo del giovane è stato purtroppo recuperato solo nel pomeriggio dai sommozzatori dei vigili del fuoco, incastrato nei detriti del vecchio ponte sottostante. Per il 15enne non c’era ormai più nulla da fare.