Me lo avevano detto in tanti: “Finché non ci passi, non puoi capirlo”. Confermo. Essere genitori può portarti ad accettare comportamenti su cui mai saresti passato sopra prima. Questo include la concessione di uno o due urli in pubblico, quel tanto che basta per permetterti di riprendere fiato e riamarti per la “battaglia”. Tale accettazione è vissuta con grande disagio da molti padri e madri, quindi dietro a una loro risata fate attenzione perché potrebbe nascondersi non vero diletto, ma solo un tentativo quotidiano di sopravvivenza.

Questo preambolo accompagna una critica alla scelta del travel influencer Paul Lee di postare sulla sua pagina Instagram il video di quello che lui ha definito il “peggior volo della sua vita”. Il motivo è semplice: è stato preso a calci da una bambina, che piangeva disperata nel sedile accanto, mentre la madre cercava di domarla, invano e per di più di concedendosi anche una mezza risata (la famosa risata). Il popolo social ha acclamato la scelta di Lee, coprendolo di messaggi di appoggio e solidarietà. Tutti pronti a dire come si sarebbe dovuto comportare quel genitore. Ma nessuno pensa al fatto che la vera vittima della vicenda è quella bambina, il cui panico e disagio è finito, a sua insaputa, sulle home di milioni di utenti. Scelta non proprio ammirevole se si analizza meglio la situazione. Insomma, si può vivere anche senza postare ogni disavventura della vita quotidiana.