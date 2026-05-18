Momenti di panico nel pomeriggio di domenica – 17 maggio – in largo Fratelli Greco, nel quartiere Roma 70, dove una lite in strada è degenerata per la presenza di un pitbull senza museruola. Secondo una prima ricostruzione, la proprietaria del cane, una 42enne di origine romena, avrebbe avuto un acceso diverbio con un uomo proprio sulla gestione dell’animale, ritenuto pericoloso perché privo delle protezioni previste. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia.

All’arrivo degli agenti, il pitbull ha aggredito e morso alla caviglia una poliziotta. Il collega, per fermare l’animale, ha esploso un colpo di pistola in aria. Il cane si è poi dato alla fuga tra le strade del quartiere ed è tuttora ricercato. L’agente ferita è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Eugenio. La donna è stata denunciata per omessa custodia di animali. Sono in corso indagini degli investigatori per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti accaduti sul posto.