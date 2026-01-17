A Casamassima, in provincia di Bari, una donna di 66 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. La sua cagnolina, Akita, è rimasta accanto a lei per oltre cinque giorni, vegliando la padrona deceduta per cause naturali. Della donna, infatti, non si avevano più notizie da diversi giorni. I vicini di casa hanno così deciso di chiamare i soccorsi. Quando gli operatori del 118 e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento hanno rinvenuto il corpo della donna e al suo fianco hanno trovato anche la sua fedele cagnolina, vigile ma stremata.

Akita in cerca di una nuova famiglia

Akita, nonostante i giorni trascorsi senza l’assistenza della sua padrona, è riuscita a sopravvivere e ora è al sicuro in un centro di soccorso veterinario nell’attesa di trovare una nuova famiglia. Sui social, infatti, è partita una catena di solidarietà per cercare qualcuno che possa prendersi cura di lei: “Per cinque lunghissimi giorni è rimasta lì, accanto alla persona che era tutto il suo mondo. Non voleva andarsene”, si legge nell’appello pubblicato sulla pagina Facebook Casamassima Rep.