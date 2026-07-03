Una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno mentre era in videochiamata con alcune amiche. Il 30enne l’ha colpita e ha tentato di strangolarla. Le amiche, assistendo alla scena, hanno subito allertato la polizia. Gli agenti, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell’abitazione trovando l’uomo a letto mentre fingeva di dormire e la vittima con il volto tumefatto.

Le condizioni della vittima e i precedenti

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale. I medici hanno riscontrato segni di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Pur essendo fuori pericolo, resta ricoverata. L’uomo era già stato ammonito nel 2023 per violenze nei confronti dell’ex moglie e, nei mesi scorsi, era già intervenuta la polizia per un episodio di violenza domestica.

Secondo gli investigatori, il 30enne è il figlio di Giovanni Platania, arrestato lo scorso aprile per aver accoltellato l’ex moglie a Catania. Il giovane è stato arrestato per tentato femminicidio e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.