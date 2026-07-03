Rispetto, franchezza, pari dignità e difesa dell’interesse nazionale. Sono questi i concetti ribaditi dagli esponenti del governo durante il tradizionale ricevimento organizzato dall’ambasciata degli Stati Uniti in occasione del Giorno dell’Indipendenza. Pur assente Giorgia Meloni, alla cerimonia hanno partecipato la sorella Arianna Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa, che hanno rilanciato il valore del rapporto tra Roma e Washington.

L’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta ha sottolineato la solidità delle relazioni bilaterali, dichiarando: “L’Italia è un partner fidato e un’amica degli Stati Uniti, e i nostri legami si rafforzano ogni giorno”. Ha poi aggiunto: “direi che i rapporti sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui”.

Tajani e Salvini: “Rispettarsi sempre”

Nel suo intervento, Antonio Tajani ha ribadito che “l’amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le fasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica”. Il ministro degli Esteri ha inoltre precisato che “essere alleati non significa essere sempre d’accordo su tutto” e che, “quando emergono sensibilità diverse, l’importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza. Rispettarsi sempre”.

Sulla stessa linea Matteo Salvini, che ha affermato: “Nessuno potrà mai mettere in discussione l’amicizia e i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti”, definendo la partecipazione all’evento “una scelta di campo”. Il leader della Lega ha inoltre rilanciato il progetto del Ponte sullo Stretto, dichiarando: “Conto entro quest’anno che partano i cantieri, che vedono una partnership italoamericana su una delle più grandi infrastrutture che l’Italia può donare all’Occidente”.

Le critiche dell’opposizione

Tra gli ospiti era presente anche Matteo Renzi, unico leader dell’opposizione intervenuto alla manifestazione. L’ex presidente del Consiglio ha criticato la strategia internazionale del governo, sostenendo: “Meloni ha profondamente sbagliato a immaginarsi come ponte con Trump, perché il suo rapporto personale con Trump non ha funzionato. Come del resto è abbastanza difficile che funzionasse con chiunque. Non lo ammette ma sa perfettamente di avere totalmente ciccato la posizione sulla politica estera”.