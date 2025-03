Catturano un gatto usando un cappio, lo ammazzano con un colpo sul muso e poi lo gettano vicino a una pista ciclabile. Il micio si chiamava Picci e aveva anche dei padroni. A raccontare questo ennesimo caso di violenza contro gli animali sono i referenti della Lndc (Lega nazionale difesa del cane) della sezione Legnago e Bassa Veronese.

“Nel pomeriggio di ieri a seguito di una segnalazione i nostri volontari si sono trovati davanti questa scena terribile”, si legge nel post su Facebook, che prosegue: “Un gatto maschio adulto morto, gettato in prossimità della pista ciclabile, che attaccato alla zampa aveva una corda in nylon con nodo scorsoio”. Il messaggio continua: “Abbiamo provveduto a portare il corpo dal veterinario e a sporgere denuncia. Abbiamo saputo che nella stessa zona sono spariti altri gatti proprio negli ultimi mesi”.

I volontari lanciano un appello: “Vi preghiamo di mantenere alta l’attenzione e di proteggere i vostri animali perché la cattiveria nei loro confronti è sempre dietro l’angolo e purtroppo non ha limiti. Non ci fermeremo fino a che non avremo trovato l’essere spregevole che ha compiuto una tale atrocità”.