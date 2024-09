Causa un incidente, poi aggredisce con sega e coltello gli agenti della Polizia locale

Un episodio che poteva finire in tragedia si è verificato a Napoli, in piazza Ottocalli, nella serata di domenica, quando un uomo ha aggredito gli agenti della Polizia Locale con una sega e un coltello da cucina, nel tentativo di evitare una multa dopo un incidente stradale. Tutto è iniziato intorno alle 15:30, quando gli agenti erano intervenuti per mettere in sicurezza un’area pericolosa a causa di una macchia d’olio in strada. Mentre stavano ultimando l’intervento, verso le 19:30, si è verificato uno scontro tra due auto nelle vicinanze.

L’aggressione per evitare la multa

Quando gli agenti sono andati a investigare sull’incidente, il proprietario di uno dei veicoli coinvolti ha iniziato a comportarsi in maniera minacciosa, evidentemente cercando di evitare sanzioni o il sequestro della sua auto. Dopo essersi inizialmente allontanato, l’uomo è tornato poco dopo armato, ma mentre stava cercando di intimidire i poliziotti, è stato colpito da un improvviso malore e si è accasciato a terra.

Sul posto sono giunti rinforzi della Polizia Locale e un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’aggressore al pronto soccorso di Villa Betania. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato denunciato a piede libero dalle autorità per il suo comportamento violento.