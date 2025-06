È stato fermato il presunto responsabile dell’omicidio di Davide Gorla, 64 anni, commerciante ucciso a coltellate nel suo negozio di articoli da scrittura di lusso in via Milano, a Busto Arsizio. Il provvedimento è scattato poco dopo la mezzanotte, al termine di un’indagine serrata condotta dalla Polizia di Stato locale e dalla Squadra Mobile di Varese. Determinanti le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso l’aggressore — un uomo brizzolato di mezza età — mentre si allontanava dal luogo del delitto e si cambiava la maglietta, presumibilmente sporca di sangue, in via Rosmini, a cento metri dalla scena del crimine. Gorla e il sospettato si conoscevano, ma il movente resta ancora sconosciuto. Gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo in centro città, dove si presentava senza tracce evidenti del delitto. L’uomo ha negato ogni accusa. Restano da chiarire alcuni elementi chiave, come il coltello utilizzato, che non è stato ancora ritrovato, e l’origine della t-shirt cambiata dopo l’aggressione. Gli inquirenti proseguono gli accertamenti.