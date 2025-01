La magistratura iraniana afferma che un cittadino svizzero è stato trovato morto nella prigione di Semnan, nel nord del paese. Della persona non è stato precisato il sesso. “Questa mattina, un cittadino svizzero si è suicidato nella prigione di Semnan”, ha dichiarato il sito web Mizan Online della magistratura, aggiungendo che era stato “arrestato dalle agenzie di sicurezza per spionaggio e il suo caso era sotto inchiesta”.

Il pensiero di Cecilia Sala a tutti i prigionieri in Iran

Vale a questo proposito ricordare il commosso pensiero rivolto a tutti i prigionieri delle carceri di regime in Iran da parte della nostra Cecilia Sala, appena liberata. Prigionieri che restano nella piena disponibilità di un potere arbitrario e totale.

“Ci sono persone che sono” in carcere in Iran “da moltissimo tempo. Penso a loro moltissimo – ha dichiarato Cecilia Sala in lacrime per la commozione nel suo podcast pubblicato da Choramedia-.

Uno dei momenti più complicati è stato a come avrei detto che mi avrebbero liberata a Farzanè, la donna con cui sono stata insieme in cella negli ultimi giorni e che sarebbe rimasta lì. C’è il senso di colpa dei fortunati nella condizione in cui mi trovo adesso.

Sono quindi grata alle persone che per mestiere si prendono cura di chi è nelle condizioni in cui ero io e sono sottoposti a incarcerazioni molto più lunghe”.