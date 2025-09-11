Vanno a mangiare in un ristorante di sushi di Corciano, in Umbria, e da un’ostrica spunta fuori un vermetto. Una sorpresa sgradita per la coppia di fidanzati, che hanno ripreso il tutto con il cellulare. Il filmato, come ormai quasi sempre accade, è circolato via WhatsApp. Nel video si sente dire a una donna: “Andiamo via da sto posto” e io non mangio più, ti giuro”.

I ristoratori, che si sono scusati per l’accaduto e hanno anche offerto una cena alla coppia, sono stati contattati dal Corriere dell’Umbria e da Umbria24, spiegando così la questione: “Ci siamo immediatamente documentati su quello che poteva essere accaduto e abbiamo parlato con il nostro fornitore di Roma: quello non è un parassita e non mette in pericolo nessuno. Si trova solo nel pesce fresco e questo vuol dire chele nostre ostriche erano fresche”. “Abbiamo chiesto maggiori controlli – hanno aggiunto – ma ci teniamo a dire che noi siamo molti rigorosi e questo video ci crea un grosso danno”.