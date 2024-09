Cena tra amici finisce a colpi di accetta, due feriti a Niviano

A Niviano, un piccolo paese della Valtrebbia, in provincia di Piacenza, nella notte tra sabato e domenica una cena tra amici è, diciamo così, degenerata tanto da finire a colpi di accetta.

Le prime notizie

Stando a una prima ricostruzione, due coppie di amici erano a cena in un’abitazione di via Della Chiesa. La serata però, per cause ancora ignote, all’improvviso è degenerata in una discussione.

Durante il litigio, raccontano, i toni si sono accesi sempre di più fin quando uno degli amici ha estratto un’accetta che aveva con sé e ha iniziato a colpire l’amico, se così lo vogliamo definire, al volto e al braccia. Durante l’aggressione anche la fidanzata della vittima, nel tentativo di difendere il fidanzato, è rimasta ferita a una mano.

Per fortuna i vicini, sentito il caos, hanno chiamato i carabinieri che sono immediatamente arrivati sul posto.