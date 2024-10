Cercano una donna scomparsa ma trovano il corpo mummificato di un uomo sul water

La polizia è sulle tracce di una donna scomparsa, quello che trovano, però, è il corpo mummificato di un uomo sul water. La storia arriva dalla California, negli Stati Uniti, dove la polizia ha dovuto fare i conti con una scena tanto insolita quanto terrificante, degna di un film horror: il ritrovamento di un corpo mummificato seduto sul water.

Sulle tracce di una donna scomparsa

Una donna di 95 anni, affetta dal morbo di Alzheimer, è sparita nel nulla senza lasciare traccia. Segnalata la sua scomparsa, le autorità si sono subito messe all’opera per ritrovare l’anziana signora. La donna viveva da circa due anni in una casa di riposo dalla quale pare essere fuggita, forse in stato confusionale.

Un familiare della donna ha chiesto poi alle autorità di controllare la casa della signora, dalla quale si era trasferita due anni prima. La speranza della polizia era quella di ritrovare la donna nella sua vecchia proprietà, che forse non ricordava di aver lasciato. La speranza, però, si è dileguata rapidamente, quando gli agenti non hanno trovato la signora in casa. Nell’abitazione, però, c’era qualcos’altro.

Lo strano ritrovamento

Quello che gli agenti hanno trovato in casa ha dell’incredibile, paragonabile a un incubo o alla scena di un film horror. La polizia ha rinvenuto il corpo di un uomo mummificato seduto sul water. Stando alle indagini, si ritiene che il corpo fosse quello di uno dei figli della signora scomparsa. Sembra che sia morto per cause naturali ed è da escludere ogni tipo di crimine. Ma non finisce qui.

Un secondo uomo, infatti, è stato trovato all’interno della casa. Un uomo apparentemente malato di mente e con della muffa che gli spuntava da un orecchio. Si ritiene che fosse il fratello dell’uomo morto. La casa sembrava in stato di abbandono, disseminata di spazzatura e rifiuti di ogni tipo. Gli agenti, inoltre, hanno fatto fatica a liberarsi dall’enorme quantità di mosche che invadevano l’abitazione. È stata aperta un’indagine, che pare confermare l’assenza di crimini, nonostante la scena da brividi.