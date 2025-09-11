Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del presunto killer di Charlie Kirk all’interno del campus dell’Università dello Utah. Secondo le autorità, l’aggressore è arrivato alla Utah Valley University alle 11:52. Nei filmati si vede il soggetto percorrere le scale fino al tetto, da dove ha sparato il colpo mortale. Dopo la sparatoria, le forze dell’ordine hanno seguito i suoi movimenti mentre si spostava dall’altra parte dell’edificio, saltava dal tetto e fuggiva in un quartiere vicino. Le autorità spiegano che l’assassino di Kirk “sembra essere un ragazzo dell’età universitaria” e che “si è mescolato” alla popolazione studentesca del campus. Robert Bohls, agente speciale dell’Fbi, ha dichiarato che nei pressi della scena è stato recuperato un fucile a otturatore ad alta potenza, ritenuto l’arma utilizzata. Gli investigatori possiedono inoltre impronte di piedi, palmi e avambracci del sospetto e le stanno esaminando. Bohls ha sottolineato di avere “buoni video” del killer e ha chiesto la collaborazione di chiunque possa fornire informazioni utili alle indagini.