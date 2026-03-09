La carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all’altezza del centro commerciale Fiordaliso.

Il 27 febbraio due morti

La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità. Non si registrano feriti. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.

Si tratta del terzo episodio del genere dopo il deragliamento di una vettura della linea 7 che ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto a Milano lo scorso 27 febbraio, e dell’incidente nella serata di sabato scorso, quando un tram della linea 9 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale.

Il tram uscito dai binari appartiene alla famiglia dei ‘Sirio’. Si tratta dunque di un modello diverso dal Tramlink della linea 9 (e non 7 come scritto in precedenza) deragliato il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, che ha causato due vittime e una cinquantina di feriti, e dal Jumbo della linea 12 (e non 9 come scritto in precedenza) che sabato sera è uscito dai binari a causa di un bullone sui binari, accanto alla stazione Centrale.

In questo caso, come stamattina, non ci sono stati feriti: sul tram non c’erano passeggeri. Secondo quanto si apprende, dunque, tra i tre episodi non c’è alcun collegamento. I tecnici Atm sono comunque al lavoro per stabilire che cosa sia accaduto questa mattina.