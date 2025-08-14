Questa settimana di Ferragosto segna il picco dell’anticiclone Caronte, che porta giornate torride e notti afose. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che l’analisi dei modelli meteorologici indica un graduale calo delle temperature tra il 20 e il 21 agosto. Qualche refolo più fresco, però, potrebbe farsi sentire già dalla domenica precedente.

Il Nord Italia sarà il primo a respirare, con sollievo già da martedì 19, mentre al Centro il cambiamento sarà più lento, previsto per mercoledì, e al Sud, dove l’anticiclone è meno incisivo, giovedì 21. Le regioni centrali tirreniche, la Liguria e alcune zone della Pianura Padana hanno registrato gli eccessi più evidenti, con picchi di cinque giorni consecutivi sopra i 40°C e minime notturne superiori ai 32°C, segnali chiari del cambiamento climatico in atto.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 15: Nord caldo intenso, temporali su Alpi centro-orientali; Centro caldo con temporali montani; Sud soleggiato con rovesci pomeridiani. Sabato 16: Nord sole e temporali sulle Alpi; Centro caldo e temporali di calore in montagna; Sud rovesci diffusi su Appennini e Sicilia. Tendenza: temperature in calo da domenica, con perturbazione atlantica attesa mercoledì 20.