L’estate italiana è vicina a una svolta. Dopo giornate dominate dal sole e dal caldo, la nuova settimana segnerà un cambiamento netto, con l’arrivo di temporali diffusi e un brusco calo delle temperature. Secondo il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, sarà da metà settimana che il peggioramento si farà sentire in maniera più decisa.

Un fronte perturbato ricco di aria fresca farà il suo ingresso sul Paese, generando fenomeni violenti soprattutto al Centro-Nord. La Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Friuli e la Toscana saranno le aree più a rischio. Dopo il grande caldo dei giorni scorsi, il contrasto termico potrebbe innescare grandinate e nubifragi improvvisi, con il pericolo delle cosiddette alluvioni lampo.

Il calore accumulato nei mari italiani renderà inoltre le perturbazioni più esplosive, fornendo ulteriore energia alle celle temporalesche. Sul medio-lungo termine, un ruolo importante sarà giocato proprio dall’uragano Erin, che dopo aver sfiorato la costa Est degli Stati Uniti potrebbe influenzare anche l’Europa.

Le previsioni giorno per giorno

Martedì 19 – Nord: temporali sulle Alpi e in serata al Nordovest. Centro: sole e qualche rovescio interno. Sud: ampio soleggiamento.

Mercoledì 20 – Nord: forte maltempo con calo termico. Centro: peggiora in Toscana con temporali. Sud: caldo e cieli poco nuvolosi.