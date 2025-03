Che tempo farà nei prossimi giorni? Il sito Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia. Oggi al Nord giornata di maltempo su Lombardia e Nordest, estesa inizialmente anche al levante ligure. Rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, nel resto del Centro cielo poco nuvoloso e caldo precoce per il periodo. Giornata più piovosa in Campania, anche con temporali. Piovaschi su Basilicata e Puglia, maltempo su Sardegna centro occidentale.

Giovedì 13 marzo

Al Nord la giornata trascorrerà con precipitazioni sparse, ma diffuse, sui settori alpini, nubi sparse in pianura. Peggiorerà in tarda serata. Al Centro tempo instabile, piovoso e anche temporalesco su Toscana, Umbria e Lazio. Non mancheranno schiarite, prevalenti sulle Adriatiche.

Al Sud la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Generale aumento termico; venti meridionali.

Venerdì 14 marzo

Al Nord giornata di maltempo diffuso su gran parte delle regioni. Nevicate copiose sulle Alpi. Meno piogge in Romagna e verso sera in Piemonte. Al Centro giornata piovosa, anche con temporali, su Toscana, Umbria e Lazio. Sul resto delle regioni ci saranno maggiori schiarite soleggiate. Al Sud tempo asciutto e spesso soleggiato, soprattutto in Sicilia. Venti forti di Scirocco e temperature massime in sensibile aumento.