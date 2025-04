Dopo il clima quasi estivo degli ultimi giorni, sulla Penisola è in arrivo un deciso cambio di scenario: da domenica torna il maltempo. Le prime regioni a essere colpite saranno quelle del Nord-Ovest, seguite dalla Toscana e dal resto del Centro. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, ci aspetta un “cambiamento totale dello scenario nei prossimi giorni”. In queste ore, spiega, “stiamo vivendo un assaggio d’estate, con sole prevalente, temperature sopra i 27-28°C, mari calmi e venti deboli”. Ma tutto questo sta per finire.

Le previsioni

“Dalla sera – avverte Gussoni – arriveranno piogge e temporali: passeremo dagli ombrelloni agli ombrelli”. La svolta è attesa proprio per la Domenica delle Palme, con un peggioramento graduale su Nord-Ovest e Toscana, che potrebbe portare fenomeni intensi, specialmente in serata. E non sarà un episodio isolato. “Questa prima perturbazione sarà solo l’antipasto di un lungo menu bagnato”, aggiunge l’esperto. Le perturbazioni atlantiche, infatti, insisteranno almeno fino a giovedì, colpendo in particolare il Settentrione, la Toscana e il versante tirrenico del Centro. Al Sud il tempo dovrebbe reggere meglio. In alcune aree potrebbero cadere fino a 200-250 mm di pioggia: l’equivalente dell’intera primavera.