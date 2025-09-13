Sabato 13 settembre porterà un veloce peggioramento, ma già da domenica 14 settembre tornerà l’anticiclone sull’Italia. Il weekend si apre con una fase dinamica e instabile, destinata però a durare poco e a colpire solo alcune regioni. Questa mattina il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma dal pomeriggio arriveranno le prime nubi minacciose e piogge deboli sul Nord-Ovest. La sera e la notte tra sabato e domenica saranno le ore più critiche, con rovesci localmente intensi su Nord e Toscana, possibili temporali e raffiche di vento. Si tratta di instabilità tipica di questo periodo di transizione tra estate e autunno. La situazione migliorerà rapidamente: già domenica mattina si apriranno ampie schiarite al Nord, mentre al Centro e al Sud il tempo resterà stabile o in miglioramento. La vera svolta arriva lunedì con l’anticiclone che garantirà bel tempo e temperature in aumento, fino a oltre 28°C al Centro-Sud. P

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 14 settembre: Nord stabile e soleggiato; Centro generalmente nuvoloso; Sud bel tempo. Lunedì 15 settembre: Sole e caldo al Nord; Centro stabile e più caldo; Sud sole e temperature elevate.