In questi giorni in Italia, a causa di due cicloni nordafricani, continuerà il maltempo. Il primo ciclone si sta spostando verso nord e porterà con sé piogge che colpiranno un po’ tutta l’Italia. Lunedì arriverà poi il secondo dalla Libia.

Le previsioni

Nelle prossime ore, spiega il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, “sono previste piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale su Sardegna, nord Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise ed Abruzzo meridionale, con fenomeni intensi specie in Calabria, Puglia e Sardegna orientale”.

A causa dei due cicloni, “il maltempo resterà incastrato sul Mediterraneo centrale fino a martedì: oltre alle precipitazioni, nelle prossime ore avremo ancora venti forti e mari molto agitati o grossi”.

Domenica il tempo “sarà nuvoloso ovunque, da Nord a Sud: si prevedono piogge soprattutto in Sardegna e in seguito sul Continente a macchia di leopardo, specie sul Nord-Ovest, sulla fascia tirrenica e in intensificazione al Sud nella seconda parte della giornata”.

Lunedì il primo ciclone “si troverà ancora in Italia, esattamente tra Sardegna e mar Ligure ma attenzione, un’altra area depressionaria si approfondirà sul Mar Ionio, figlia della perturbazione nordafricana. In pratica sono previste piogge moderate a tratti forti tra Sicilia e Calabria per questo secondo vortice in arrivo dalla Libia”.