Tra oggi e domani un’ondata di maltempo severo colpirà la Calabria e le Isole Maggiori con vento e mareggiate. A confermare la formazione di un vortice di bassa pressione, tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Si prevedono piogge e temporali intensi e stazionari e forti raffiche di vento dai quadranti orientali. “Nelle aree interne della Sardegna e nel Catanese – afferma Brescia – si potrebbero registrare accumuli superiori ai 300 mm in meno di 48 ore e sono attese raffiche superiori ai 110-120 km/h in particolare sulle aree Ioniche, Calabria e orientali della Sardegna”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Anche il mare sarà molto mosso con onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri. Sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria, invece, le onde potrebbe raggiungere i 6-7 metri. Tra mercoledì e giovedì assisteremo a una progressiva attenuazione dei fenomeni estremi al Sud, con una pausa che regalerà schiarite e un clima più asciutto su gran parte della penisola. Ma durerà poco: nel fine settimana una nuova perturbazione di origine atlantica investirà le regioni settentrionali e il medio Tirreno.

Martedì 20. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: molte nubi, nubifragi su Sardegna orientale. Al Sud: forte maltempo su Sicilia e Calabria. Mercoledì 21. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: coperto sulle Adriatiche con piovaschi, meglio altrove. Al Sud: piogge e rovesci sparsi, neve a 1200 metri. Tendenza: ripetute ondate di maltempo nel fine settimana, neve anche in pianura al Nord.