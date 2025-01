Potrebbe durare fino a tutto il weekend l’ondata di maltempo attesa nelle prossime ore, in particolare al Sud. Lo sottolinea Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, precisando che le forti piogge previste oggi e domani a causa di una perturbazione dal Nordafrica potrebbero continuare nel fine settimana, quando sono inoltre attesi forti venti con raffiche di 100 chilometri orari specialmente al Sud.

Aumento generalizzato delle temperature

La buona notizia è che, sempre nel weekend, si registrerà un aumento generalizzato delle temperature, e cesseranno le estreme gelate al livello del mare (fino a -10°C registrati in Pianura Padana negli ultimi giorni). In attesa di questo weekend ‘a due facce’ le condizioni meteo oggi sono in via di peggioramento, e dureranno fino a venerdì.

“Nelle prossime ore – spiega – avremo ancora degli spunti invernali su Piemonte meridionale e Appennino tosco-emiliano con locali nevicate a quote collinari, fino a 600-800 metri; i venti saranno ancora freddi al Nord e sul versante adriatico.

Dal pomeriggio, invece, l’Africa inizierà a far sentire il suo clima sul nostro Paese: le prime precipitazioni raggiungeranno le Isole Maggiori e localmente potranno risultare a carattere di forte rovescio”.

La giornata peggiore, secondo l’esperto, “sarà venerdì 17: si prevedono accumuli di pioggia superiori ai 200 mm in Sicilia e anche in Calabria e Sardegna avremo fenomeni record”.

Venerdì 17 gennaio

Al Nord: soleggiato. Al Centro: cielo a tratti nuvoloso, maltempo diffuso in Sardegna. Al Sud: intenso maltempo in Sicilia e sulla Calabria, piogge in Basilicata e sul Cilento.

Sabato 18 gennaio

Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: maltempo in Sardegna, piogge sul resto delle regioni. Al Sud: intenso maltempo su Calabria, Basilicata e Puglia. – Tendenza: domenica con piogge in Sardegna e Piemonte.