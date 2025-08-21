Italia divisa tra maltempo violento e caldo estremo. Al Centro-Nord continuano i nubifragi, con piogge torrenziali e grandinate, mentre al Sud si registrano temperature roventi che sfiorano i 39°C. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, questi fenomeni sono la conseguenza diretta del riscaldamento globale: “Per ogni grado in più di temperatura c’è un aumento dell’8% delle piogge totali, per lo più sotto forma di nubifragi”.

L’ondata di calore portata dall’anticiclone Caronte ha infatti alzato le temperature fino a 40-42°C, con notti tropicali e minime record di 33°C. Tutto questo calore ha favorito una fortissima evaporazione dei mari, caricando l’atmosfera di umidità che, al passaggio della perturbazione, si è scaricata in piogge “monsoniche”. Nelle prossime ore il Nord-Est e le regioni tirreniche centrali saranno ancora le più colpite da fenomeni intensi, mentre al Sud continuerà a dominare il caldo africano con punte fino a 37°C a Catania, 36°C a Barletta e 35°C a Cagliari.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 22 – Nord: instabilità pomeridiana sul Triveneto. Centro: temporali sugli Appennini. Sud: instabile tra Campania e Puglia, altrove caldo. Sabato 23 – Nord: peggioramento sul Triveneto in serata. Centro: variabile con piogge sparse. Sud: rovesci tra Puglia e Basilicata. Domenica 24 – Nord piovoso, calo termico generale.