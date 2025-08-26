Ultima settimana di agosto segnata da contrasti estremi sul fronte meteo. L’Italia sarà interessata da un’ondata di caldo africano con picchi fino a 42°C e da violenti nubifragi, in particolare al Nord. A spiegarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di giornate “molto movimentate”.

Nei prossimi giorni le temperature saliranno rapidamente: in Sardegna si toccheranno 42°C nel cagliaritano e 41°C ad Oristano, mentre in Sicilia sono previsti 38°C. Anche al Centro farà caldo, con 37°C a Terni e fino a 36°C a Roma, accompagnati da forte umidità. Parallelamente arriveranno precipitazioni eccezionali: giovedì 28 agosto, tra Piemonte e Lombardia nord-occidentale, sono attesi oltre 150 litri di pioggia per metro quadrato, quantità normalmente registrata in un intero mese. Il maltempo si estenderà al Centro-Nord fino a sabato, coinvolgendo anche parte del Sud, prima di una breve tregua domenica e lunedì. Una nuova perturbazione tornerà a colpire tra martedì e mercoledì. Dal 3 settembre, invece, l’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe riportare sole e temperature più gradevoli.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 27: peggiora su Alpi e pianure del Nord; Centro in gran parte soleggiato; caldo intenso al Sud.

Giovedì 28: forte maltempo al Nord; piogge in Toscana; sole e caldo al Sud.