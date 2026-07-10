Dopo i picchi di caldo di questi giorni, nel fine settimana è atteso un lieve calo delle temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali. Dalla prossima settimana, però, le temperature torneranno ad alzarsi in tutto il Paese, con punte che potrebbero superare i 40 gradi al Centro-Sud. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Giulio Betti, climatologo del CNR. “Al Nord abbiamo avuto il picco di caldo mercoledì. Il fine settimana sarà caldo, soprattutto al Centro-Sud, ma non con picchi estremi. Nelle zone interne i valori saranno abbondantemente sopra le medie ma non raggiungeremo i 40 gradi”.

Le previsione del weekend

“Avremo un calo delle temperature già a partire da oggi, venerdì 10 luglio. Non sarà niente di eccezionale, però ci saranno valori un po’ più accettabili al Nord: si passerà dai 38-39 gradi di mercoledì ai 35-36 gradi. Sabato le temperature caleranno ancora, arrivando intorno ai 32-33 gradi al massimo. Risaliranno leggermente domenica”, ha spiegato Betti, che poi ha aggiunto: “Al Centro-Sud nella giornata di oggi sono previste punte di 36-37 gradi in Sardegna, mentre sabato i valori dovrebbero salire fino ai 37-38 in Sardegna e nell’entroterra pugliese, in particolare nel Foggiano. Stessa situazione domenica in Sardegna, nell’entroterra attesi picchi di 37-38 gradi, con un leggero calo sul resto d’Italia. Possiamo quindi dire che l’ondata di calore si attenua al Nord, ma rimane. Si intensificherà leggermente sulla Sardegna, altrove le temperature saranno comunque superiori alle medie del periodo”.

“Questo calo delle temperature al Nord sarà dovuto al transito di una debole perturbazione che venerdì porterà rovesci sparsi e qualche temporale sulle Alpi, sul Piemonte e sull’Emilia, con qualche temporale anche sull’Appennino centrale. Mentre, per quanto riguarda sabato 11 luglio, i temporali saranno frequenti su Alpi, Prealpi e su parte del Nord-Est, quindi dal Veneto alla Romagna. Questi temporali potrebbero essere localmente forti con grandinate e raffiche di vento”, ha precisato Betti.

“L’ondata di calore potrebbe acuirsi nuovamente a partire da lunedì 13 luglio, con valori che torneranno a salire su tutta Italia, nessuna zona sarà risparmiata da questo nuovo picco di calore. Nella seconda parte dell’ondata saranno interessate soprattutto le regioni centrali e meridionali, comprese le due Isole Maggiori. Quindi, oltre al Nord, che è la parte che ha subito maggiormente l’ondata di calore dell’ultimo mese, anche il Sud verrà interessato la prossima settimana da valori molto, molto alti, localmente superiori ai 40 gradi”.