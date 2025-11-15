Nel corso del prossimo fine settimana gran parte dell’Italia sarà interessata da piogge e clima tipicamente autunnale. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, due perturbazioni si succederanno sul territorio nazionale. La prima, già a partire da sabato 15 novembre, porterà piogge più frequenti su Liguria, Piemonte e Lombardia, con estensione verso Veneto e alta Toscana. L’instabilità sarà accentuata dal contrasto con mari ancora relativamente caldi, mentre il Centro, il Sud e le Isole Maggiori godranno di maggiore sole e temperature in leggero aumento grazie ai venti meridionali. Domenica 16 novembre è atteso l’arrivo della seconda perturbazione atlantica, che apporterà piogge battenti soprattutto al Nord e in Toscana, con possibili nubifragi in Liguria e sulle zone montuose della Lombardia; in serata si prevedono precipitazioni anche sul Triveneto. Neve oltre i 1800/2000 metri sulle montagne del Nord. Tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre, un vortice sul Mediterraneo porterà piogge diffuse su Centro e Sud. Da giovedì 20 novembre inizierà la prima vera irruzione di aria fredda di origine artico-marittima, con un deciso calo delle temperature, fenomeni nevosi fino a quote basse e possibilità di minimi depressionari sul Tirreno.

Le previsioni giorno per giorno