Arriva una svolta nelle indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, l’uomo morto dopo un violento pestaggio avvenuto sabato sera in piazza Palma a Massa. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno fermato tre persone ritenute coinvolte nell’aggressione: due maggiorenni e un minorenne, tutti accusati di concorso in omicidio volontario.

Si tratta di un 23enne e un 19enne, entrambi di nazionalità rumena. Il terzo fermato è un ragazzo minorenne, la cui posizione è seguita dalla Procura dei minori di Genova. I provvedimenti sono stati adottati al termine di un’intensa attività investigativa che ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti.

Le indagini e il ruolo delle telecamere

Determinante per l’individuazione dei presunti responsabili è stato il lavoro svolto dai carabinieri nelle ore immediatamente successive all’aggressione. Gli investigatori hanno raccolto numerose testimonianze e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo così a identificare i giovani coinvolti nello scontro.

I sospettati sono stati rintracciati e portati in caserma, dove sono stati interrogati. Al termine degli accertamenti, per tutti è scattato il fermo con l’accusa di aver partecipato attivamente al pestaggio che ha causato la morte dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno inoltre eseguito perquisizioni e sequestri di materiale ritenuto utile per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

I provvedimenti della Procura

Il quadro investigativo, già delineato nelle prime ore dopo il fatto, ha trovato conferma negli elementi raccolti dagli inquirenti. La Procura della Repubblica di Massa ha disposto il fermo dei due maggiorenni, mentre la Procura per i minorenni di Genova, guidata dalla procuratrice Tiziana Paolillo, ha adottato analogo provvedimento nei confronti del giovane non ancora maggiorenne.

Il procuratore di Massa, Piero Capizzoto, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto in tempi rapidi, reso possibile anche dalla collaborazione dei testimoni e dalla presenza di telecamere di sicurezza nella zona. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e definire con precisione il ruolo di ciascun indagato in una vicenda che ha profondamente scosso la comunità.