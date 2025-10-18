Chiuso il Seaquarium di Miami, il parco acquatico che fu prigione dell’orca Lolita
Dopo 70 anni di attività, il 12 ottobre scorso ha chiuso il Seaquarium di Virginia Key, simbolo di Miami e della Florida, ma anche luogo controverso per le condizioni di vita degli animali ospitati. Delfini, leoni marini, pinguini e altre specie erano costretti a vivere in vasche anguste, con acqua sporca e alimentazione spesso marcia, causando problemi intestinali e sofferenze. La chiusura rappresenta una vittoria per gli attivisti che da anni si battono per i diritti degli animali e per il loro benessere.
Tra i casi più noti c’è l’orca Tokitae, catturata nel 1970, costretta a esibirsi per oltre 50 anni e morta nel 2023 nonostante la decisione di liberarla. Con la fine del Seaquarium, gli animali non saranno più obbligati a performare per il divertimento dei visitatori.
Trasferimenti, riqualificazione e futuro della struttura
Negli ultimi anni la struttura era in declino e la società proprietaria era fallita. Nei prossimi mesi, veterinari specializzati trasferiranno gli animali in nuove strutture, come il Mote Marine Laboratory & Aquarium di Sarasota, che ospita lontre di fiume, lamantini, tartarughe marine, pinguini e un polpo gigante del Pacifico. I trasferimenti avvengono in contenitori controllati per temperatura, ossigeno e qualità dell’acqua, con monitoraggio continuo secondo protocolli professionali.
Parallelamente, il progetto di riqualificazione dell’area, affidato a Terra Group e finanziato con 22,5 milioni di dollari, prevede la creazione di un lungomare, un porto turistico, negozi e un acquario senza mammiferi marini. La nuova struttura offrirà quasi 4 milioni di litri di esposizioni oceaniche, laboratori all’avanguardia e spazi immersivi di apprendimento.