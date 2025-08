Quella che doveva essere una giornata di partenza verso le vacanze si è trasformata in una tragedia. Francesco Del Vecchio, 30enne di Ruvo di Puglia, era partito la mattina presto per raggiungere alcuni amici a Bari, con l’intenzione di proseguire insieme verso il Salento. Tuttavia, non è mai arrivato a destinazione come previsto. Poco dopo le 8 del mattino, lungo la provinciale 231, all’altezza di Terlizzi, la sua Lancia Delta nera ha travolto tre ciclisti: Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro. I tre sono morti sul colpo.

Sotto choc, Del Vecchio ha immediatamente chiamato i soccorsi e si è accasciato a terra disperato. È stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Bari, con ferite lievi ma in condizioni emotive gravissime. Attualmente è indagato per omicidio stradale plurimo dalla Procura di Trani, ma al momento non è riuscito a fornire una versione dei fatti. “Sono devastato per quello che è successo e sono dilaniato dal senso di colpa per il dolore che provano le famiglie delle vittime”, è tutto ciò che ha dichiarato.

Le indagini e i prossimi accertamenti

Le indagini sono affidate alla polizia locale di Terlizzi e mirano a chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Al centro delle verifiche ci sono diversi aspetti: la velocità a cui viaggiava l’auto, eventuali distrazioni o malori, e se i tre ciclisti stessero procedendo correttamente in fila indiana, come riferito da alcuni testimoni.

L’auto è stata sequestrata, così come il cellulare del giovane. Del Vecchio, che la sera prima aveva lavorato in un locale per arrotondare al suo impiego nell’azienda di famiglia, si è sottoposto volontariamente ai test tossicologici e alcolemici. I risultati arriveranno nei prossimi giorni. Anche l’autopsia sui tre corpi verrà disposta a breve: oggi la Procura conferirà l’incarico al medico legale, professor Francesco Introna.

Lutto, dolore e un’altra giovane vittima

La comunità è sotto shock. Il Comune di Andria ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Abruzzese, Mantovani e Porro, tutti membri attivi dell’Avis e donatori di sangue. La sindaca Giovanna Bruno ha incontrato i familiari delle vittime e i due ciclisti sopravvissuti all’incidente. “Il cordoglio dell’intera città” è stato espresso anche in una nota ufficiale dell’Avis, che ricorda: “Sconvolti e increduli abbiamo lasciato che il silenzio esprimesse il grido di dolore che ci ha pervasi”.